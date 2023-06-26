Молодежная сборная Украины нарушила регламент ФИФА в матче Евро — 2023

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 65 0

Будет ли реакция от Международной федерации футбола?

Молодежная сборная Украины нарушила регламент ФИФА в матче Евро — 2023

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тренерский штаб молодежной сборной Украины (U-21) нарушил регламент ФИФА. Сейчас в Румынии и Грузии проходит молодежный чемпионат Европы. Но вот только украинцы решили играть не по правилам, ну или просто из-за своей невнимательности упустили одну очень важную деталь.

Сборная Украины встретилась с молодежной командой Хорватии 21 июня. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу первых. Правда есть один нюанс. Два игрока Украины не имели права появляться в этом матче. Голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков не должны были выходить на поле. 19 июня основанная сборная Украины встретилась в рамках матча отбора на чемпионат Европы — 2024 с национальной командой Мальты. По регламенту ФИФА игрок, который сыграл за основную команду, не может выступать за молодежную в течение 48 часов. Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Против Мальты украинцы играли 19 июня в 21:00 по Москве, а встреча с Хорватией прошла 21 июня в 19:00 по МСК. Получается, что Трубин и Судаков провели две игры в разных возрастных категориях, но «правило 48 часов» не было соблюдено.

Интересный факт: ранее Румынии запретили использовать своих футболистов по похожей причине.

Сборная Украины гарантировала себе выход из группы, набрав шесть баллов. Но будут ли на нарушение реагировать в ФИФА или сделают вид, как будто ничего не было? Вопрос остается открытым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футбольный клуб «Арсенал» был вынужден удалить поздравление Андрею Аршавину после сумасшедшей истерики украинских фанатов.

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