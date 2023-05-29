«Арсенал» удалил поздравление Аршавину после истерики украинских фанатов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Лондонский «Арсенал» удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина после критики украинцев

«Арсенал» удалил поздравление Аршавину после истерики украинских фанатов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Российский футболист выступал за британский клуб с 2009 по 2013 год.

Лондонский «Арсенал» удалил пост в Twitter с поздравлением бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина по случаю его дня рождения. Причиной стала гневная реакция украинских болельщиков.

Видеоролик с четырьмя голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в матче 2009 года появился в аккаунте «Арсенала» накануне — 29 мая российскому спортсмену исполнилось 42 года.

«Хорошего дня, Андрей», — гласил сопроводительный комментарий.

Украинских фанатов клуба поздравление в адрес российского футболиста вывело из себя, они начали оставлять агрессивные сообщения под постом. Сегодня видео с поздравлением исчезли из аккаунта «Арсенала».

Цвета лондонского клуба Аршавин защищал с 2009 по 2013 год, сыграв 105 матчей и забив 23 мяча.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинскую теннисистку Марту Костюк освистали французские болельщики за отказ пожать руку сопернице из Белоруссии Арине Соболенко.

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