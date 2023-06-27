Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до восьми

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до восьми

Фото: Telegram / samara_proc

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Количество пострадавших в результате автомобильной аварии в Самарской области увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Участниками ДТП стали Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. Машины столкнулись на 110-м километре трассы А-300. В настоящее время место происшествия ограждено, правоохранители устанавливают и опрашивают очевидцев.

В результате ДТП также погибло шесть человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка-подросток впала в кому после ДТП на трассе в Приморье. Машину Nissan Tiida, в которой на пассажирском сиденье находилась пострадавшая, вел 22-летний парень. Он ехал в сторону Находки. Затем молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги, после чего авто упало с моста и опрокинулось.

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