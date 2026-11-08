Флаги и аплодисменты: как российских дзюдоистов встретили в Москве после победы на ЧЕ

Российских дзюдоистов овациями встретили в Москве после победы на ЧЕ

Российских дзюдоистов торжественно встретили в московском аэропорту Шереметьево после победы на командном чемпионате Европы. Кадры возвращения спортсменов показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Болельщики приветствовали команду российскими флагами, громкими аплодисментами и криками «Ура!». Спортсмены вернулись домой после успешного выступления на турнире в Белграде, где им удалось одолеть главных соперников — сборную Грузии.

Дзюдоист Валерий Ендовицкий рассказал, что особенно принципиальным для команды стало противостояние со сборной Грузии. По его словам, раньше россияне неоднократно уступали этому сопернику в напряженных поединках, но на этот раз смогли добиться уверенной победы.

«Мы уже очень много раз проигрывали. Причем всегда битва была кость в кость. Вырывали победу в дополнительных раундах. И в этот раз получилось одолеть с большим преимуществом», — поделился спортсмен.

Главный тренер сборной России Дмитрий Морозов отметил, что заранее предсказать исход турнира было невозможно. При этом команда чувствовала в себе силы завоевать золото и в итоге оправдала ожидания.

Чемпионат Европы прошел 7 ноября в Белграде. В финале россияне встретились с действующими победителями турнира — сборной Грузии — и выиграли со счетом 4:1. До этого отечественные дзюдоисты обыграли Австрию и Турцию с одинаковым результатом 4:0.

Для российской сборной это первое золото командного чемпионата Европы с 2019 года. Тогда дзюдоисты стали победителями соревнований в рамках Европейских игр в Минске. В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали.

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