«Никогда тебя не отдам»: Медведева вспомнила трогательное обещание будущего мужа

Медведева показала видео с предложением Гайнутдинова

Российская фигуристка Евгения Медведева и ее супруг, танцор Ильдар Гайнутдинов, отметили годовщину помолвки. Спортсменка трогательно вспомнила этот день в своих сторис в Instagram*, опубликовав нежное видео с момента, когда возлюбленный сделал ей предложение.

«Ровно год назад я сказала „да“. И ровно два года назад мы начали нашу историю. Время летит, а ты становишься все теплее и роднее моей душе», — обратилась Медведева к избраннику.

На кадрах видно, как Ильдар встал на одно колено в арендованном ресторане с видом на Красную площадь и произнес трогательную речь.

«Я хочу пообещать тебе, что я всегда буду рядом и никогда тебя не отдам. Я буду делать все возможное для тебя, все, что могу», — сказал он. Радостная Евгения сразу бросилась в объятия к любимому.

Как развивался роман

История любви пары началась в 2024 году на съемках телешоу «Звездные танцы». Там они были объединены в пару и сразу почувствовали необычную «химию». Их дуэт быстро стал одним из самых ярких на проекте, а во время одного из выступлений Медведева даже поцеловала партнера на эмоциях. Это сразу породило слухи о романе.

Ильдар признавался, что сначала не планировал участвовать в шоу, но поменял решение, узнав, что его партнершей станет двукратная чемпионка мира. Он подчеркивал трудолюбие и обаятельность Медведевой, называя ее не только талантливой спортсменкой, но и прекрасным человеком.

Официально отношения пара подтвердила летом 2025 года, опубликовав совместные фотографии. А осенью того же года хореограф сделал предложение возлюбленной.

Свадьба и венчание

Свадьба Евгении и Ильдара состоялась 26 августа 2026 года в одном из отелей Москвы. При этом влюбленные не только расписались, но и обвенчались. Таинство прошло в конце октября. Фигуристка призналась, что готовилась к венчанию тщательнее, чем к самой свадьбе.

Медведева также делилась переживаниями по поводу торжества. По ее словам, самым страшным сценарием для пары было «распыляться на кого-то, кроме друг друга». «Мы боялись очень не запомнить друг друга в этот день, но с нас сняли обязательство развлечения кого-то, поскольку у нас было много артистов приглашенных», — отмечала она.

Поклонники заметили, что среди гостей не было тренера невесты — Этери Тутберидзе. Фанаты предположили, что дело в давних разногласиях. Сама фигуристка опровергла эти слухи: «Просто работа у человека есть, она была в другом городе, давала мастер-класс». Звезда льда также посетовала, что после росписи почти не видится с мужем из-за плотных графиков.

Кто такой Ильдар Гайнутдинов

Ильдар Гайнутдинов — известный российский танцор, хореограф, актер и модель. Он родился 30 ноября 2000 года в Москве. Танцевальное обучение начал с семи лет в школе-студии «Todes» под руководством Аллы Духовой. Уже к 14 годам стал самым молодым солистом балета «Todes», выступая в постановках «Мы», «Attention» и других.

Ильдар известен как победитель восьмого сезона шоу «Танцуют все!» и финалист четвертого сезона шоу «Танцы на ТНТ». Кроме того, он победитель международного конкурса World of Dance. Помимо танцев, Гайнутдинов занимается модельной карьерой и в 2018 году поступил в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Сейчас он ведущий солист Театра танца Аллы Духовой и приглашенный солист Большого театра.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр. Она давно завершила соревновательную карьеру, но активно участвует в ледовых шоу и ведет популярный видеоблог. Недавно спортсменка призналась, что летом перенесла операцию на обеих ногах, и боялась, что больше не сможет встать на коньки.

О том, какое сокровенное значение имеет для нее брак, Медведева рассказывала в одном из прошлых интервью. Ильдар стал для нее человеком, который подарил долгожданные безопасность и опору.

«Когда кольцо на пальце появилось, я стала будто другой женщиной. Лично для меня — это безопасность наша общая. Теперь мы вместе. Делим эту жизнь на двоих, и муж первый, к кому я пойду советоваться», — делилась фигуристка.

Также она отмечала, что обручальное кольцо перевернуло многое в ее восприятии.

«Если видно колечко, понятно, что есть кому о тебе позаботиться. Люди стали по-другому обращаться, даже другим тоном порой. Колечко видят — сразу дистанция. Я думаю: „Слава богу“. Мне этого реально не хватало в жизни», — признавалась спортсменка.

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