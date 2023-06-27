Спрос на подержанные автомобили вырос почти на четверть в России

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С начала текущего года уже было продано свыше двух миллионов таких машин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Рынок подержанных автомобилей в России с начала года вырос почти на четверть. Как пишут «Известия», с января уже продано два миллиона двести пятьдесят тысяч машин. Это в семь раз больше количества реализованных за аналогичный период новых моделей.

В мае средняя стоимость автомобиля с пробегом составила один миллион сто пятьдесят тысяч рублей. И за год цены выросли боле чем на 20%. Доля подержанных машин из КНР на вторичном рынке, в отличие от новых моделей, — пока невелика. Однако автоэксперты прогнозируют, что в будущем ситуация и в этом сегменте изменится в пользу китайского автопрома.

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Спрос на подержанные автомобили вырос почти на четверть в России

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