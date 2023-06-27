«Присыпают землей»: украинский пленный сообщил о судьбе убитых боевиков ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Украинский пленный Поплавский: мертвых боевиков ВСУ присыпают землей и не вывозят с поля боя

«Присыпают землей»: украинский пленный сообщил о судьбе убитых боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Спецоперация

Оснащение украинской армии оставляет желать лучшего — средств передвижения не хватает ни для живых, ни для мертвых.

Мертвых боевиков ВСУ оставляют на поле боя и присыпают землей прямо в окопах. Кроме того, из-за проблем с эвакуацией раненых приходится нести по несколько часов на руках. Об этом агентству РИА Новости сообщил украинский военный, попавший в плен ВС РФ.

Солдат третьего батальона 65-й бригады Виктор Поплавский признался, что в его подразделении эвакуации не существовало вообще. Трупы продолжают лежать на поле боя еще с первых штурмовых действий, заявил он.

«И по окопам их просто прикрывают пленкой и землей присыпают. Столько времени прошло, что они разлагаются… Вывоза нет», — прокомментировал пленный ВСУ.

По его словам, оснащение украинской армии оставляет желать лучшего. Из-за отсутствия техники боевикам приходится передвигаться пешком до нужных позиций. Так Поплавский и нарвался на российские войска — ему предстояло пройти порядка четырех километров, но на середине пути он решил развернуться и сбился с маршрута.

«Не знаю, как в других бригадах, но у нас все старого образца… Калашниковы, подствольники, РПГ, есть новые гранатометы Matador… Техника — бронетранспортеры М-113. Но они нужны для доставки пехоты, это не боевая машина. Танки Т-72, старые», — прокомментировал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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