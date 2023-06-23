«Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО

«Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Девушки на фронте — большая редкость за исключением медиков или волонтеров, однако Татьяна умело обращается как с РПГ, так и с АК-12.

На поле боя ее зовут Кику — в честь известных во всем мире прочной сталью ножей Кику Мацуда, а в мирной жизни — она пауэрлифтер, мастер международного класса, Татьяна, которая не осталась равнодушна к трагедии Донбасса. Девушка-гранатометчик в интервью изданию News.ru рассказала про свою работу в зоне СВО, которую она выполняет наравне с мужчинами.

Татьяна посетила Донбасс впервые в 2013 году. В страдающий от украинской агрессии регион она отправилась вместе с мужем, с ним же она сейчас и служит в ВС РФ. Путь военного она начала в 2015 году в 100-й бригаде ДНР, там и научилась стрелять. Сейчас Кику проводит по нескольку недель в траншее наравне с мужчинами, отказываясь от душа и других женских штучек.

«Бывает страшно, но я знаю, на что я иду и что у меня за работа», — призналась она.

По словам Татьяны, гранатометчики на поле боя имеют свои цели — это БТР, военная техника, а также пехота. Для обороны они используют фугасные, термобарические и противопехотные снаряды. Героиня интервью умело держит в руках как РПГ, так и АК-12.

Кику также рассказала репортеру про один из самых страшных боев, который ей удалось пережить. По ее словам, у подразделения была поставленная задача, во время выполнения которой пришлось вступить в прямое боестолкновение со стороной противника. Враг при этом, уточнила она, находился всего в трехстах метрах от российских позиций.

«И это была очень опасная ситуация. Но задача была выполнена, мы закрепились. К сожалению, один боец погиб», — поделилась она воспоминаниями.

Муж Кику служит с ней в одном подразделении. Они принимают участие в боевых действиях на одном из самых сложных участков в зоне спецоперации, однако группа ежедневно эффективно справляется с поставленными целями. Как отмечает Кику, муж для нее — настоящая опора.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США.

Тема:
Спецоперация
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