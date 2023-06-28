«Настоящий чемпион»: Навка посвятила Костомарову трогательный пост в соцсетях

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 54 0

Татьяна Навка посвятила Роману Костомарову трогательный пост в соцсетях

«Настоящий чемпион»: Навка посвятила Костомарову трогательный пост в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Фигуристка призналась, что гордится партнером по льду.

Фигурист Роман Костомаров продолжает реабилитацию после нескольких месяцев борьбы за жизнь. Так, недавно спортсмен впервые за это время опубликовал видео, на котором занимается на велотренажере. В кадре видны протезы на его ногах.

Его коллега Татьяна Навка не смогла пройти мимо и решила поддержать приятеля. В своем блоге фигуристка посвятила ему трогательный пост.

«Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире! В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами», — написала она.

Фигуристка уверена, что Костомаров сделает еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Подписчики спортсменки тоже не остались в стороне и написали приятные, подбадривающие слова.

«Настоящий чемпион»;

«Настоящий чемпион! Боец! Живите долго! Истинный пример силы духа!» — пишут интернет-пользователи.

Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие месяцы фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — сначала частично стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. А судя по видео, спортсмен все-таки лишился обеих стоп.

Роман Костомаров впервые показал протезы после ампутации

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Навка рассказала о самочувствие Романа Костомарова.

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