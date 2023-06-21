«Делает по две тренировки в день»: Навка рассказала о самочувствии Костомарова

Фигурист находится в больнице полгода. За это время его самочувствие неоднократно менялось. Что происходит сейчас?

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, как себя чувствует фигурист Роман Костомаров. Неделю назад стало известно, что спортсмен проходит реабилитацию после подготовки к протезированию. По словам Навки, динамика по-прежнему положительная.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», — сказала Навка в беседе с ТАСС.

Костомаров попал в больницу после новогодних праздников. Его госпитализировали с пневмонией, а дальше болезнь развивалась стремительно: аппарат ИВЛ, ЭКМО, сепсис, гангрена, ампутации и два инсульта. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако вскоре в лечении появилась положительная динамика, и фигурист пошел на поправку.

Теперь фигуриста готовят к установке протезов. Врачи проводили механические чистки для создания площадок под крепления накладных конечностей.

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