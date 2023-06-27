Финляндия продлила ограничения на въезд в страну для россиян

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Такие меры Хельсинки ввели еще в конце сентября прошлого года.

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну для россиян

Фото: IMAGO / Lehtikuva / ТАСС

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Финляндия продлила россиянам ограничения на въезд в страну. Такое решение было принято по итогам заседания главы государства Саули Ниинисте и комитета по внешней политике и безопасности Госсовета.

«Поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте департамента правительственной связи Финляндии.

Также заявлено о планах ужесточить ограничения в отношении россиян.

Финляндия ограничила въезд для граждан РФ 30 сентября 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Хельсинки заявили о намерении выдворить девять российских дипломатов из страны. Финские власти заявили, что деятельность российских дипломатов якобы является нарушением Венской конвенции. МИД Финляндии также указал, что намерен проинформировать об этом посла РФ.

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