Финляндия намерена выдворить из страны девять российских дипломатов
Они якобы нарушили Венскую конвенцию.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Hämäläinen
Власти Финляндии заявили о намерении выдворить из страны девять граждан России, работавших в посольстве. Об этом сообщили в правительстве страны.
Там заявили, что действия российских дипломатов якобы являются нарушением Венской конвенции.
«Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России», — сказано в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва, по информации Кремля, непременно ответит на «недружественную» ноту Финляндии. Тогда страна предъявила российской стороне ноту после заморозки счетов финских диппредставительств.
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