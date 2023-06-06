Финляндия намерена выдворить из страны девять российских дипломатов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 50 0

Они якобы нарушили Венскую конвенцию.

Финляндия намерена выдворить из страны девять российских дипломатов

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Hämäläinen

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Власти Финляндии заявили о намерении выдворить из страны девять граждан России, работавших в посольстве. Об этом сообщили в правительстве страны.

Там заявили, что действия российских дипломатов якобы являются нарушением Венской конвенции.

«Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва, по информации Кремля, непременно ответит на «недружественную» ноту Финляндии. Тогда страна предъявила российской стороне ноту после заморозки счетов финских диппредставительств.

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