Финляндия намерена выдворить из страны девять российских дипломатов

Власти Финляндии заявили о намерении выдворить из страны девять граждан России, работавших в посольстве. Об этом сообщили в правительстве страны.

Там заявили, что действия российских дипломатов якобы являются нарушением Венской конвенции.

«Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва, по информации Кремля, непременно ответит на «недружественную» ноту Финляндии. Тогда страна предъявила российской стороне ноту после заморозки счетов финских диппредставительств.