«Внутри пустота»: как Аркадий Инин учится жить после утраты жены и сына

Родные сатирика ушли из жизни друг за другом в течение двух лет.

Аркадий Инин откровенно рассказал о том, как переживает смерть супруги и гибель младшего сына. Болью от утраты сатирик поделился в эфире федерального телеканала, программа с его участием выйдет 1 июля.

Инин переживает сложный период. Два года назад 85-летнему драматургу диагностировали рак лимфатических узлов. Он прошел несколько курсов химиотерапии, однако болезнь пока не отступила.

Здоровье Инина серьезно подорвала смерть жены Инны в 2021 году. В браке они прожили 60 лет. Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба. Писатель от горя почти перестал есть, в результате организм ослаб и не смог сопротивляться коварной болезни.

А спустя год Инина настиг новый тяжелейший удар: его младший сын Константин скончался в турецком отеле во время отпуска. Мужчине было 44 года, и он так и не обзавелся семьей, поскольку, по словам отца, был «женат на работе». Писатель отметил, что сын никогда не жаловался на здоровье, однако перед смертью у него были симптомы инфаркта.

Инин до сих пор не понимает, что могло случиться с его сыном. Расследованием смерти Константина занимается турецкая полиции, которая так и не пришла к каким-то результатам. По признанию Инина, после смерти жены и сына у него «внутри пустота».

«Да не справился я. Ни с чем не справился. Внутри пустота», — приводятся его слова в анонсе выпуска.

Несмотря на тяжелые удары судьбы, писатель продолжает работать. Инин отметил, что его страсть — путешествия. Кроме того, он занимается дачей, хотя уже не получает от этого настоящего удовольствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художника Никаса Сафронова шокировала новость о смерти сына писателя Аркадия Инина.