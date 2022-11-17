«Огромная трагедия»: Никаса Сафронова шокировала смерть сына Аркадия Инина

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 32

Художника Никаса Сафронова шокировала смерть сына Аркадия Инина

«Огромная трагедия»: Никаса Сафронова шокировала смерть сына Аркадия Инина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Знаменитый художник пожелал писателю и драматургу суметь справиться с горем от потери наследника в день рождения матери.

Никаса Сафронова шокировала новость о смерти сына писателя и драматурга Аркадия Инина. Константину было всего 44 года. По словам заслуженного и народного художника РФ, произошла огромная трагедия.

«Огромная трагедия произошла. Аркадий Инин — величайший сатирик, замечательный человек. Мы познакомились с ним близко, когда стали дружить с Виктором Мережко», — рассказал он в беседе с dni.ru.

Никас Сафронов добавил, что сценарист — очень приятный человек, который любит свою семью и сына. Он подчеркнул, что произошедшее — это огромное потрясение, и пожелал Аркадию Инину суметь справиться с горем.

Аркадий Инин лишился сына в день рождения жены, которая скончалась в прошлом годуАркадий Инин лишился сына в день рождения жены, которая скончалась в прошлом году. Источник фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Константин Инин умер 13 ноября. Трагедия произошла в день рождения его матери — Инны Ивановой. Компетентные органы выясняют, что же произошло с мужчиной. Пока известно, что у него не выдержало сердце, когда он отдыхал в Турции.

В марте 2021 года умерла супруга Аркадия Инина Инна Иванова. Возлюбленные прожили вместе более 60 лет.

Как ранее писал 5-tv.ru, Аркадий Инин серьезно болен. Драматург борется с раком лимфатических узлов. Его состояние стало ухудшаться после смерти жены, и он попал в реанимацию.

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