США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Госдеп одобрил вывоз из США российских дипломатов чартером и ждет того же от Москвы

США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов

Фото: © РИА Новости / Артур Габдрахманов

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Россияне вылетят из Штатов чартерным рейсом, несмотря на «закрытое» небо.

Власти Соединенных Штатов согласились вывезти из страны чартерным рейсом российских дипломатических служащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера в ходе брифинга. Как отметил спикер, американская сторона ждет подобных ответных решений от РФ.

«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов, ожидая, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов в отношении нашего посольства в Москве», — сказал Миллер.

По словам представителя Госдепа, дипломатов доставят на родину чартерным рейсом, специально подготовленным для этой цели. Ситуацию также прокомментировали в МИД РФ. По данным ведомства, российский самолет уже вылетел в Штаты, чтобы там взять на борт группу служащих. Представители министерства подчеркнули, что россиян не высылают из США, они просто покидают страну после трехлетнего в ней пребывания.

Небо над Соединенными Штатами, а также Канадой, государствами Евросоюза и некоторыми другими было закрыто для российской авиации вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Это решение стало одним из звеньев цепи санкций, которыми недружественные страны попытались обрушить российскую экономику. Те же ограничения ввела Москва в качестве ответа.

Американские авиакомпании, как писали в одном из материалов авторы газеты The New York Times, почувствовали на себе обратный эффект санкций. Лишившись возможности прокладывать воздушные маршруты над РФ, предприятия обратились в Конгресс и Белый дом с требованием запретить такие перелеты для зарубежных конкурентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия продлила ограничения на въезд в страну для россиян.

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