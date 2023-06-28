Портрет кисти Климта продан на аукционе в ЕС за рекордные 108,7 миллиона долларов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17 0

Полотно «Дама с веером» стало самым дорогим из когда-либо проданных на европейских торгах.

Портрет кисти Климта продан на аукционе в ЕС за рекордные 108,7 миллиона долларов

Фото: www.globallookpress.com / Peter Endig

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Картина кисти австрийского художника и декоратора, представителя венского модернизма Густава Климта, «Дама с веером» продана на лондонском аукционе за рекордные 108,7 миллиона долларов. Считается, что это последний женский портрет и, возможно, последнее практически завершенное произведение мастера.

Оно не было создано на заказ, это чистое воплощение любимой темы автора — образ «прекрасной венки», датированное 1917–1918 годами. Незнакомка, предположительно, танцовщица, изображена в кимоно и с веером-бризе, прикрывающим оголенную грудь на фоне с китайскими мотивами. После смерти Климта полотно было найдено в его мастерской на мольберте.

«Дама с веером» стала самой дорогой картиной, когда-либо проданной в Европе, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. Имя покупателя, отдавшего баснословную сумму за произведение искусства, не называется. Отмечается, что на прошедшем аукционе были также выставлены холсты норвежского абстракциониста Эдварда Мунка, автора знаменитого «Крика», и американского художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.

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