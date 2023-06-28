«Им нужна конфронтация»: чем закончится противостояние Польши и Германии

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 57 0

Политолог Мезюхо заявил, что Польша шантажирует ЕС и Германию ради денег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; Вконтакте / Иван Мезюхо; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Варшава пытается выманивать деньги у Берлина и утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС. Каковы шансы?

Польша пытается выманить как можно больше денег у Германии с помощью различных провокаций. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Иван Мезюхо.

Он объяснил, что причиной противостоянии Варшавы и Берлина не столько в исторических обидах, сколько в экономической составляющей. Дело в том, что при вступлении Польши в Евросоюз выделялись крупные суммы из общего бюджета, которые пошли на развитие инфраструктуры польского государства.

«Еще несколько лет назад наметилась тенденция по сокращению общеевропейских донатов в бюджет Варшавы. Польша стала думать, где взять деньги», — объяснил Мезюхо.

Своего бюджета государству не хватает, так как многие отрасли экономики были уничтожены при переходе в европейскую экономическую модель. Сейчас под видом репараций за Вторую мировую войну Варшава пытается выманивать как можно больше денег у Германии, борясь за свое благополучие.

«Им хотелось бы и дальше получать большие донаты ни за что, поэтому им нужна конфронтация с Германией, война с Украиной, участие в делах Украины, чтобы наживаться на этой войне. Это связано с экономическими причинами», — подчеркнул политолог.

При этом стать новым геополитическим центром в Европе, как ранее говорил исследователь Уриэль Араужо, Польша не сможет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше заявили называют Украину «вымирающей страной». 

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

14:29
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети
14:27
Два человека скончались в Испании из-за «убийственной» жары
14:21
«Не хотелось быть Джоном Джоновичем»: как IVAN выбирал свой псевдоним
14:11
Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ
14:04
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Литвы
14:03
Вы не поверите: сыграть Д' Артаньяна в культовом фильме должен был другой актер

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Елена Подкаминская: «У меня нет времени дружить»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео