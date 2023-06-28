Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщил сайт Кремля.

В материале ведомства отмечается, что дистанционные переговоры были инициированы бахрейнской стороной. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений и их развития. Диалог будет продолжаться.

Хамад ибн Иса Аль Халифа обратил внимание на дружеский тон российско-бахрейнских контактов. Он подчеркнул, что правительство страны поддерживает проводимую Москвой политику в области обеспечения безопасности и стабильности.

Путин также адресовал поздравление бахрейнскому эмиру и населению восточной страны с праздником Курбан-байрам.

Днем ранее, 27 июня, российский президент поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальман Аль Саудом. Саудовская сторона выразила поддержку руководству РФ в связи с предприятиями мерами по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана.