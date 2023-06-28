«Не могу позволить квартиру в центре»: Елена Захарова рассказала о скромном заработке

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Аделина Ким
Аделина Ким 58 0

Актриса Елена Захарова призналась, что живет скромно и не считает себя богатым человеком

«Не могу позволить квартиру в центре»: Елена Захарова рассказала о скромном заработке

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артистка признается, что ей не жаль тратить деньги только на свою дочь.

В Нальчике стартовал Международный кинофестиваль «Кабардино-Балкария-2023», на котором побывала звезда «Кадетства» Елена Захарова. На красной дорожке она успела пообщаться с корреспондентом издания dni.ru на тему работы, денег и семьи.

Сейчас актрисе уже 47 лет, но она выглядит просто отлично и ухоженно. Она признается, что очень строга к себе, постоянно следит за весом, а если поправляется, то перестает есть на ночь и больше занимается спортом.

«Хотя ничего радикального я для сохранения фигуры не предпринимаю — не могу заниматься модным интервальным голоданием, боюсь химических добавок для похудения и уколов в живот, как многие сейчас делают, не умею и не люблю сидеть на диетах», — рассказывает звезда.

У актрисы довольно сложный и плотный график, но она старается ставить на первое место семью, поэтому устраивает каникулы и отпуска чтобы побыть подольше со своей маленькой дочкой. Сама девочка очень гордится тем, что ее мама знаменитость. Малышка радуется, когда ее маму узнают на улицах и хотят сфотографироваться.

При такой популярности Захарова совсем не считает себя богатым человеком. По ее мнению, она просто обеспеченная, но не настолько, как может показаться сначала.

«Хотя много работаю в театре, снимаюсь в кино, но я, коренная москвичка, не могу себе позволить купить квартиру в центре столицы. А в ипотеку влезать не хочу — противница каких-либо долгов. У меня есть маленькая однокомнатная квартира, которую много лет назад я смогла купить по себестоимости», — признается артистка.

Елена часто может сэкономить на себе, на своих нарядах, но никак не на дочери. Для нее актриса ничего не жалеет. У ребенка есть довольно большой гардероб и хорошее образование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Захарова после родов изменилась до неузнаваемости.

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