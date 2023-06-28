«Каким ты был, таким и остался»: Гуф оказался на грани развода с женой из-за Айзы

Музыкант постоянно публично выясняет отношения со своими возлюбленными. Поклонники уже даже привыкли к постоянной ругани.

Рэпер Гуф продолжает удивлять фанатов своего творчества постоянными ссорами с матерями его детей. В очередной раз он вынес конфликт с Юлией Королевой на всеобщее обозрение. В деле, как всегда, оказалась замешана экс-жена певца Айза.

Конфликт произошел из-за того, что Гуф решил поделиться с бывшей семейными планами. Это не понравилось Юлии, и она весьма эмоционально высказалась о поведении рэпера в личных сообщениях. Исполнитель решил опубликовать переписку в своих социальных сетях.

«Я подаю на развод. Теперь ты точно все потерял. Зачем ты ей рассказал про проект? Ненавижу тебя из-за этого. Никогда не попадайся мне на глаза. Позвони Азизе и не пиши сюда. Каким ты был, таким и остался», — на эмоциях написала девушка.

Королева неоднократно просила мужа не выносить ссор из избы, но Гуф не учел ее просьбу. Поэтому девушка сделала вывод, что дочь Тина ему тоже не нужна. Юлия не понимает, зачем рэперу и Айзе необходимо публиковать все напоказ всему интернету.

«Тина нужна. Сэм нужен. Не вы! Не поймешь, кто из вас хуже. Подружитесь и выезжайте на мне до конца своих дней», — написал потом рэпер.

Ссоры в браке Королевой и Алексе Долматова начались еще на отдыхе в Турции. Тогда из-за наркотического срыва он забрал у жены документы и не отпускал домой. После пара вновь помирилась, но их отношения не улучшились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуф извинился перед женой на огромном экране в центре Москвы.

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