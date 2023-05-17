Простила? Гуф извинился перед женой на огромном экране в центре Москвы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 34

После жестокой выходки рэпера Юлия Королева ушла от него, затем пара объявила о разводе. Однако размолвка была недолгой.

Простила? Гуф извинился перед женой на огромном экране в центре Москвы

Фото: Instagram* / therealguf

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Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) романтично извинился перед женой Юлией Королёвой за крайне неромантичный поступок в нетрезвом бреду. Исполнитель выкупил огромный экран в центре Москвы, через который признался в своих чувствах. Сработало незамедлительно, хотя еще недавно брюнетка, подарившая артисту дочь, твердо заявляла о расставании. Гуф в конце апреля тоже был настроен на развод. Об этом решении он официально сообщил поклонникам в социальных сетях. Но, видимо, на сегодняшний день позиция обоих уже изменилась.

Пара в браке полтора года. В марте идиллия семейной жизни разрушилась из-за агрессии рэпера в нетрезвом виде. Тогда Долматов называл своей женщиной бывшую супругу Айзу, отнял паспорт у нынешней жены и не выпускал ее из дома в Таиланде во время отдыха, обвинял и оскорблял. Юлия была испугана, плакала, но от нападок слезы не спасали.

Неприятные сцены Гуф зачем-то публиковал в личный блог, а потом затих и на время пропал из социальных сетей. Оказалось, он попал в больницу. За месяц реабилитации успел даже новый альбом записать. А потом вышел полный благих намерений и отправился просить прощения у дамы сердца — оставил ей послание на световом табло на Новом Арбате.

«Да что вы знаете об извинениях?» — так подписала девушка видео, на котором светится от счастья, читая признания.

Способность модели прощать агрессивное поведение любимого не впечатлила фанатов. Многие уверены, что сцена еще не раз повторится.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Королева показала последствия скандала с Гуфом — сфотографировала исхудавшее до 41 килограмма тело.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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