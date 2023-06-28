Отец нес на руках до скорой: сосед по коммуналке выстрелил в девушку в Петербурге

Что произошло между ними? И почему этот день оказался роковым для обоих?

В петербургской коммуналке на проспекте Солидарности один из жителей выстрелил в свою соседку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Все произошло внезапно, когда 20-летняя девушка решила сходить в туалет. Мужчина выстрелил в нее, потом затащил к себе в комнату и забаррикадировался. Позже он свел счеты с жизнью, а отец раненой девушки вынес ее на руках к машине скорой помощи. Она была госпитализирована.

Сейчас на месте работает Следственный комитет, в парадную дома никого не впускают. Возбуждено уголовное дело.

По словам соседей по дому, мужчина, выстреливший в девушку, никогда не имел при себе оружия и никто не знает, как оно оказалось у него. Также местные жители рассказали, что он часто пил и жил в одиночестве.

Позднее СК прокомментировал произошедшее. Как отметила помощник руководителя ГУ по взаимодействию со СМИ ГСУ по Санкт-Петербургу Снежана Шабельник, мужчина выстрелил в девушку из ружья. Оружие принадлежало нападавшему.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как муж-турок хотел убить отсудившую у него сына жену-россиянку.