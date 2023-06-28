Отец нес на руках до скорой: сосед по коммуналке выстрелил в девушку в Петербурге

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 471 0

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и наложил на себя руки

Фото, видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло между ними? И почему этот день оказался роковым для обоих?

В петербургской коммуналке на проспекте Солидарности один из жителей выстрелил в свою соседку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Все произошло внезапно, когда 20-летняя девушка решила сходить в туалет. Мужчина выстрелил в нее, потом затащил к себе в комнату и забаррикадировался. Позже он свел счеты с жизнью, а отец раненой девушки вынес ее на руках к машине скорой помощи. Она была госпитализирована.

Сейчас на месте работает Следственный комитет, в парадную дома никого не впускают. Возбуждено уголовное дело.

По словам соседей по дому, мужчина, выстреливший в девушку, никогда не имел при себе оружия и никто не знает, как оно оказалось у него. Также местные жители рассказали, что он часто пил и жил в одиночестве.

Позднее СК прокомментировал произошедшее. Как отметила помощник руководителя ГУ по взаимодействию со СМИ ГСУ по Санкт-Петербургу Снежана Шабельник, мужчина выстрелил в девушку из ружья. Оружие принадлежало нападавшему.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как муж-турок хотел убить отсудившую у него сына жену-россиянку.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

17:32
Форум «Российская креативная неделя» пройдет в Москве с 3 по 9 июля
17:31
Жена Зеленского рассказала о психических проблемах украинцев
17:23
Глава МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции
17:19
«Лучше любых биодобавок»: что эффективно снижает риск заболевания раком
17:15
На стоянке в петербургском отеле обнаружен микроавтобус ЧВК «Вагнер»
17:09
Юлия Барановская представила новый документальный фильм о женщинах Донбасса

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
«Не хотелось быть Джоном Джоновичем»: как IVAN выбирал свой псевдоним
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2