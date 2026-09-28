Убивал и насиловал 20 лишним лет: как искали «актера-маньяка» Гаськова

К пожизненному лишению свободы приговорили серийного убийцу Алексея Гаськова, известного как «актер-маньяк». Такой вердикт огласили сегодня в Московском областном суде. Гаськова признали виновным в убийстве десяти человек, которые он совершил еще больше двадцати лет назад. Как его удалось поймать и почему обвинение ему вынесли только сейчас — в сюжете корреспондента «Известий» Татьяны Балыкиной.

С первого взгляда в этом седовласом мужчине не заподозришь жестокого убийцу. Вот так выглядит серийный маньяк Алексей Гаськов. По версии следствия, с марта по ноябрь 2002 года этот человек совершил серию жестоких нападений.

Подмосковные Химки. Кадры следственного эксперимента. Гаськов в наручниках рассказывает об одном из самых громких убийств — расправе над студенткой из Латинской Америки. Тело племянницы советника президента Перу нашли в лесопарке, в нескольких минутах ходьбы от общежития.

— В район головы нанес несколько ударов. Девушка отключилась. Я решил совершить с ней половой акт.

Тело иностранки обнаружили на девятый день после убийства. Вскоре задержали и подозреваемого. Сперва Гаськов сознался в убийстве. Но позже отказался от показаний. Понял, что у следствия нет ни единой ниточки, ведущей именно к нему. Алексей Гаськов испугался, что его раскроют, и сбежал из Москвы.

Душегуб родился и вырос в Бердске, в Новосибирской области. Переехал в столицу в 2002 году. Мать оплатила ему актерские курсы во ВГИКе. Однако учеба мало его интересовала. Он много выпивал, прогуливал — за это его отчислили. Бывший студент еще несколько месяцев прожил в Москве, и за это время успел убить десять человек.

— По обоюдному согласию вступили в половую связь. Потом, не помню уже, на какой почве, возник конфликт. Потерял свой контроль и совершил убийство данной девушки.

Здесь Гаськов рассказывает, как расправился с жительницей города Пушкино в августе 2002 года. Позже выяснилось, что в тот день он убил сразу двух девушек. Единственного в своей серии мужчину он зарезал в том же городе, в центральном парке, спустя несколько дней.

Дальше Москва. Следователи находят тела жертв одно за другим. Северо-восток столицы — еще двое убитых. Последней в его списке стала та самая студентка из Перу.

Главной проблемой следователей стала разрозненность эпизодов. Десятилетиями их не могли связать в единую серию. В 2006 году Гаськов снова попался полицейским. Его задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней дочери его подруги. Тогда суд приговорил его к десяти годам колонии. После выхода на свободу Гаськов систематически насиловал свою падчерицу, спаивал ее алкоголем.

«После службы в Вооруженных силах он поступил на курсы театральные. В период обучения в школе да и в подростковом периоде мечтал стать актером и предпринимал для этого все усилия. Он достаточно был благополучен, он происходил из благополучной семьи», — сказала заведующая кафедрой криминологии уголовно-исполнительного права университета им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук Елена Антонян.

Убийцу удалось вычислить лишь спустя два десятилетия. При повторном изучении материалов уголовного дела следователи обнаружили идентичный почерк убийств. Его ДНК совпал с образцами по всем эпизодам.

Его задержали в июле 2024 года в родном Бердске. Он признался в преступлениях и подробно описывал их на допросах и следственных действиях.

— Девушка пыталась сопротивляться. Руками там. Но у нее не получилось, и потом она вдруг обмякла.

Сегодня неудавшийся актер сыграл свою последнюю роль. Алексея Гаськова приговорили к пожизненному лишению свободы. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима.

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