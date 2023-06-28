В июле: Каллас и Столтенберг пообещали Украине «сюрприз» по членству в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 255 0

Каллас и Столтенберг пообещали Украине сюрприз по членству в НАТО

В июле: Каллас и Столтенберг пообещали Украине «сюрприз» по членству в НАТО

Фото: Reuters / STAFF

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Лидеры Альянса сделали несколько интригующих Киев заявлений.

Украине пообещали «сюрприз» на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и генсек Альянса Йес Столтенберг в рамках совместной пресс-сконференци в Вильнюсе анонсировали некую новость по членству страны в НАТО.

Каллас в рамках дискуссий заявила, что украинская сторона действительно «работает». По ее словам, стране поможет обеспечить полную безопасность лишь членство в Североатлантическом альянсе.

«Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — отметила эстонский премьер.

Столтенберг не стал отрицать ее слова, он, наоборот, выразил уверенность в принятии «единой позиции» по данному вопросу. Генсек НАТО также анонсировал принятие в рамках июльской встречи многолетнего пакета практической поддержки Киева.

Саммит блока запланирован на 11–12 июля. Участники предстоящего мероприятия усердно работают над планом и графиком заседания. Прорабатываются, в том числе решения, которые будут озвучены лидерами стран НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил — Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО.

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