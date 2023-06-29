Только белый: в Петербурге запретят желтые такси

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В Санкт-Петербурге запретят желтые такси

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Нововведение вступит в силу уже осенью.

Петербуржские набережные 1 сентября окрасятся в белый. И красиво одетые выпускники здесь не при чем. Просто заксобрание утвердило закон, который обязывает очистить улицы от желтых такси.

С осени все они должны быть одинакового цвета — белого, с желтой светоотражающей полосой по бокам. Все, что будет выглядеть иначе, должно натолкнуть пассажиров на мысли о мошенниках или как минимум о «бомбилах».

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