Только белый: в Петербурге запретят желтые такси

Нововведение вступит в силу уже осенью.

Петербуржские набережные 1 сентября окрасятся в белый. И красиво одетые выпускники здесь не при чем. Просто заксобрание утвердило закон, который обязывает очистить улицы от желтых такси.

С осени все они должны быть одинакового цвета — белого, с желтой светоотражающей полосой по бокам. Все, что будет выглядеть иначе, должно натолкнуть пассажиров на мысли о мошенниках или как минимум о «бомбилах».