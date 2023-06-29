«Всегда рядом»: Воля публично признался в любви на фоне слухов о разводе

Мужчина написал трогательное послание Ляйсан Утяшевой.

Сплетники шепчутся о том, что шоумен Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева собираются развестись уже много лет. Недавно в сети вновь появилось обсуждение о том, что у звезды есть любовница, поэтому в скором времени пару ожидает громкий бракоразводный процесс.

Несмотря на то, что супруги на премьере шоу «Выжить в Дубае» опровергли такие домыслы, все-таки остались те, кто продолжает верить сплетням.

В день рождения возлюбленной бывший резидент Comedy Club выложил трогательный пост в социальной сети, в котором признался в чувствах к своей жене и таким образом снова разочаровал злопыхателей.

Гимнастке исполнилось 38 лет. Мужчина рассказал о том, что к торжеству он приготовил имениннице сюрприз, украсил дом и вместе с детьми выучил парочку стихотворений о любимой маме. Воля подчеркнул, что гордиться своей второй половинкой и перечислил ее лучшие качества: открытая, красивая и добрая.

Свою женщину звезда называет «пантерой». Воля считает день рождения именинницы таким же особенным, как и она сама.

«Я всегда рядом, иду в ногу с тобой, готов в любой момент поддержать, а если нужно, взять на руки», — написал телеведущий.

Также в поздравлении юморист поблагодарил родителей спортсменки за то, что подарили ему лучшую жену.

Звездная пара наслаждается семейной жизнью с 2012 года, за это время Воля и Утяшева успели дважды стать родителями. Сначала у них родился сын Роберт в 2013 году, а через три года дочка — София.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как дети поздравили Ляйсан Утяшеву с днем рождения.