ФСБ задержала жителя Пензенской области за государственную измену

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

ФСБ: житель Пензенской области был задержан за госизмену и передачу информации о военных РФ Украине

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; Пресс-служба Управления ФСБ России по Пензенской области; 5-tv.ru

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Он передавал информацию Службе безопасности Украины.

Житель Пензенской области был задержан за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

По последним данным, мужчина 1984 года рождения за деньги собирал и передавал через Telegram-канал всю информацию о российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции для Службы безопасности Украины.

Более того, злоумышленник передавал еще и всю информацию о родных и близких российских военных. По информации ведомства, он надеялся, что всех этих людей устранят в последующем.

«Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России», — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Нальчике.

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