«Старый бабай»: почему Марат Башаров считает себя многодетным отцом

|
Аделина Ким
Аделина Ким 42 0

Марат Башаров рассказал об опеке над двумя детьми из Сирии

«Старый бабай»: почему Марат Башаров считает себя многодетным отцом

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Личная жизнь артиста сложилась не слишком удачно — он дважды был в браке и всякий раз разрывал отношения.

Российский телеведущий Марат Башаров считает себя многодетным отцом. В эфире одного из телеканалов он рассказал, что, помимо родных дочери и сына, у него есть двое подопечных из Сирии.

Они встретились несколько лет назад, когда актер побывал в лагере сирийских беженцев в Ливане. Там он заметил двух мальчиков — Асми и Ахмада. С тех пор звезда программы про экстрасенсов помогает ребятам как финансово, так и морально.

«Я уже многодетный папа: у меня двое своих детей, и еще двоих детей из Сирии мы опекаем. В целом каждую роль я считаю своим ребенком, и каждый экстрасенс для меня тоже как ребенок, а я их старый-старый бабай», — отметил телеведущий.

За жизнь артист был дважды официально женат, но в настоящее время он холост, хоть и находится в отношениях с коллегой Асей Борисовой. Девушку не смущает, что бывшие супруги обвиняли Башарова в рукоприкладстве.

Артисту также приписывали многочисленные романы со знаменитостями. Например, с фигуристкой Марией Бутырской, а также с актрисой Марией Мироновой. Поклонники российского шоубиза даже шутят, что если 90% населения Земли погибнет, то Марат Башаров все равно найдет себе девушку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женщины обожают колотившего жен Башарова.

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

14:53
В России увеличился ожидаемый показатель продолжительности жизни
14:48
Жену бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова нашли мертвой
14:47
Пожар произошел на Ленинградском вокзале в Москве
14:39
«Этого не произойдет»: как США пытаются убедить мир в слабости России
14:36
«Самый сладкий!» — Брутян показала новые фото сына от Прилучного
14:28
ВСУ попали в ловушку: что происходит у Антоновского моста в Херсонской области

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Как не потерять ребенка в лесу и что делать, если он пропал — советы эксперта
Карина Кросс заговорила о предательстве при первом выходе в свет с новым парнем
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео