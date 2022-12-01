«Включает обаяние»: почему женщины обожают колотившего жен Башарова

После скандала с домашним насилием и признанием вины актер продолжает работать в кино. Более того, рядом со знаменитостью красуется новая избранница. Неужели не боится?

Актер Марат Башаров не лишился карьеры и внимания женщин после громкого скандала с домашним насилием и честным признанием собственной жестокости. Как известно, артист ни разу не разошелся с дамой тихо и мирно — то измены, то запои, то кулаками по лицу. Современный западный шоу-бизнес тут же превращает в изгоя распустившую руки звезду. Почему же в РФ таким, как Башаров, удается и дальше успешно трудиться?

Актриса Ирина Безрукова попыталась ответить на этот вопрос в ходе эксклюзивного интервью 5-tv.ru на презентации фильма «Елки-9». Она не защищала коллегу, но все же отметила — когда это необходимо, артист умеет показать свои самые выгодные стороны. Перед понравившейся дамой он неизменно предстает в лучшем свете — внимательный, симпатичный и веселый.

«У нас Россия. И наши женщины считают, что с ними точно ничего не может произойти такого неприятного. Но и Марат невероятно харизматичный артист, это правда. Марат — харизматичный очень актер и мужчина. Я с ним снималась, он очень хороший партнер, он — человек-праздник. И для женщин, которые испытывают к нему не просто симпатию, а нечто большее, он может включить на полную свое обаяние, и, наверное, им будет сложно устоять», — сказала Безрукова.

В 2019 году прогремел скандал с избиением супруги Башарова Елизаветы. Муж не ударил ее сгоряча, а избил — сломал нос и нанес другие тяжелые травмы. Семья женщины устала скрывать правду о домашнем насилии и обнародовала последний эпизод. Далее последовал громкий развод. Позже актер признался, что и первой избраннице Елизавете Круцко от него доставалось.

Стоит отметить, Круцко ради любимого приняла ислам, но законной женой так и не стала. Она родила артисту дочь Амели, отношения с ним разорвала, узнав об измене. Башаров закрутил роман с фигуристкой Татьяной Навкой. После расставания со спортсменкой первой официальной супругой актера стала Екатерина Архарова. Развод произошел после ссоры с избиением женщины. Так же закончился и второй брак артиста.

Учатся ли красавицы на опыте других? Очевидно нет. Как сообщал 5-tv.ru, спустя три года после скандала Марат Башаров встретил новую любовь. Или очередную жертву?