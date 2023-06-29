Вице-президент головного мозга: почему Джо Байден живет в прошлом

По словам психиатров, президент США страдает нейрокогнитивными расстройствами. Но какими?

Есть ощущение, что президент США Джо Байден живет в прошлом. Дело в том, что он заявляет, что его сын погиб в Ираке, хотя на самом деле он служил там, но позже умер от рака. Также в его выступлениях есть несовпадения в том, что он считает себя вице-президентом, как это было при Бараке Обаме, плюс ко всему он постоянно путает Ирак с Украиной и даты с разрывом до десяти лет.

5-tv.ru решил поинтересоваться у специалистов о том, может ли быть такое, что у главы США не глубокая деменция, а он просто застрял в прошлом? Что это за болезнь?

По словам врача-психиатра, психотерапевта Владимир Каторгина, человек с деменцией не может управлять государством, но нужно понимать, что старческое слабоумие — это не диагноз.

Специалист отметил, что тут нужно понимать, что деменция — это конечная точка какого-то расстройства, при Альцгеймере, при болезни Пика, при каких-то интоксикациях, а также и при сосудистых заболеваниях.

«Нужно понимать, что деменция — это не сам диагноз, а синдром. Это хронический исход какого-то заболевания, какого-то расстройства», — говорит Каторгин.

По словам психиатра, существует другое понятие, которое можно приписать к Джо Байдену, оно называется «легкое когнитивное расстройство». Его можно назвать началом деменции. Здесь появляются такие симптомы: проблема с памятью, когда человек начинает теряться во временных промежутках и ему кажется, что «Ирак и Украина — это одно и то же».

«Может быть, ему не кажется это. Он просто путает эти понятия», — объясняет Каторгин.

Также при таком расстройстве у человека меняется походка, она становится специфической.

«Пациент начинает шаркать, шлепать, падать часто. Даже на ровном месте», — отмечает психиатр.

По словам эксперта, картина этого расстройства складывается не только потому, что человек путает географические понятия. Здесь еще должны проводиться клинические обследования, среди них лабораторные и экспериментальные.

«МРТ, УЗИ сосудов шеи, кровь на разные вещества и элементы, которые могут говорить о том или ином заболевании», — утверждает врач.

По словам Каторгина, поведение Байдена — может быть сигналом о нейродегенеративной болезни, которая говорит о гибели нейронов головного мозга, отвечающих за память, концентрацию, внимание и все симптомы, связанные с растерянностью, спутанностью сознания.

«Существует мнение, что он (Джо Байден — Прим. ред.) спит с кислородной маской, то есть у него есть какие-то проблемы с дыханием», — говорит медик.

Если это так, то, возможно, у него гипоксия (нехватка кислорода — Прим. ред.). Как известно, она приводит к нарушению в памяти, в первую очередь.

«Когда мозгу не хватает кислорода, он на это очень агрессивно реагирует. В первую очередь, от этого страдает психическое состояние человека», — говорит Каторгин.

Эксперт подытоживает, чтобы поставить такой диагноз, нужно провести медицинское обследование. А то, что Байден все время говорит в прошлом, это указывает на большое количество заболеваний, «от деменции до шизофрении». В этих случаях «застрял в прошлом» может интерпретироваться по-разному. Но и этот «звоночек» указывает на первый клинический признак недуга.

Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

Также комментарий 5-tv.ru по этой теме дал психиатр Василий Шуров, который заявил о том, что при нейрокогнитивных расстройствах, особенно при старческом слабоумии, в первую очередь страдает память.

«Память разрушается по закону Рибо. Недавние события забываются в первую очередь, а самые стойкие, из детства, из молодости, сохраняется до последнего, поэтому мы видим, что человек путается в событиях, в родственниках, датах. Заполняет провалы в памяти вымышленными событиями, это называется конфабуляциями, либо просто смещает события из своей жизни. Это уже называется псевдореминисценциями. Это говорит уже о тяжелых когнитивных расстройствах», — ответил эксперт.

По словам психиатра, это отображается в том, что Байдену даже расписывают поведенческую инструкцию вплоть до того, куда он должен пойти, что сделать.

«Поэтому чуть только, не входящее в отрепетированную программу, мы всегда видим полное замешательство: потерю в пространстве и времени. К сожалению, человеку давно пора на пенсию, а ему эта возможность не предоставляется», — подытожил врач.

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