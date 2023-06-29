В России увеличился ожидаемый показатель продолжительности жизни

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России составляет 73,4 года

В России увеличился ожидаемый показатель продолжительности жизни

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

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Динамика уже превысила допандемийный период.

В России показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73,4 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, данная динамика уже превысила допандемийный период, а младенческая смертность составила 4,1 промилле. К слову, еще в прошлом году был зафиксирован исторический минимум по смерти среди младенцев — 4,4 промилле.

«Это новый был, еще раз повторяюсь, рекорд, но в этом году он уже, в общем-то, побит», — заявил Мурашко.

Кстати, самое большое количество долгожителей проживают в так называемой «голубой зоне» (Blue zone) — территории с самыми высокими показателями долголетия. В нее входит всего пять мест: остров Сардиния, Италия, остров Окинава, Япония, остров Икария, Греция, полуостров Никоя, Коста-Рика и город Лома-Линда, Калифорния, США.

Обычно долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше, однако в последнее время под этим термином уже понимается человек, доживший до 100 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как как столичным врачам удалось снизить уровень смертности от рака.

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