«Большая проблема во всем мире»: как столичным врачам удалось снизить уровень смертности от рака

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 784 0

Директор МКНЦ Хатьков: в Москве снизился показатель годичной летальности от онкологии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В столице России заметно улучшилась ситуация с диагностикой и лечением раковых заболеваний.

В Москве отмечаются серьезные успехи в увеличении продолжительности и качестве жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной заявил академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

«У нас растет количество пациентов, у которых есть критерий онкологии с пятилетней выживаемостью. У нас очень сильно поменялся показатель годичной летальности, который говорит о том, что в Москве на очень высоком уровне организовано лекарственное обеспечение. На самом деле это очень большая проблема во всем мире, потому что это очень дорого. Лекарственное обеспечение онкологических больных — это очень большая нагрузка для бюджета любой страны», — подчеркнул Хатьков.

В пример он привел США, где больше 30% онкобольных считаются банкротами и вынуждены брать кредиты на лечение. В Москве лекарственное обеспечение осуществляется за счет бюджетного финансирования и на самом высоком современном уровне, подчеркнул директор МКНЦ.

Самое главное, подчеркнул Хатьков, — в столице России строятся все новые профильные медицинские учреждения. В частности, введены в строй три эндоскопических центра, которые ежедневно проводят до 300 гастро-колоноскопий под седацией, отметил Хатьков.

Он указал на то, что выявляемость онкологических заболеваний желудка и толстой кишки на первой стадии в последнее время заметно увеличивается. Это очень важно, потому что главный фактор снижения смертности от онкологии — это именно ранняя диагностика, пояснил директор МКНЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем, по словам Игоря Хатькова, уникален новый корпус Московского клинического научного центра имени Логинова.

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