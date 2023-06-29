«Мир не рухнул»: Путин отметил неэффективность западных санкций

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Путин на форуме АСИ заявил, что из-за западных санкций мир не рухнул

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

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Российская экономика теперь двигается только вперед, считает глава государства.

Президент России Владимир Путин рассказал, что мир из-за западных санкций не рухнул, а для компаний России и вовсе расширились возможности, а также освободились новые направления. Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, теперь у российских предпринимателей огромное количество новых возможностей.

«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Они (предприниматели. — Прим. ред.) активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления», — заявил Путин.

Он также добавил, что российская экономика теперь двигается только вперед.

Конкурс лучших новых отечественных брендов проводится по поручению Путина. Его задача — поддержать новые российские бренды, которые могут способствовать «перезагрузке» экономической и социальной сферы страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин нарисовал человека на интерактивном экране на форуме АСИ.

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