Счастливое лицо: Путин нарисовал человека на интерактивном экране на форуме АСИ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 233 0

Путин нарисовал улыбающееся лицо человека на интерактивном экране на форуме АСИ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава государства набросал интересный рисунок за пару секунд.

Президент России Владимир Путин посетил форум «Сильные идеи для нового времени», который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Там главе государства предложили нарисовать что-нибудь на новом интерактивном экране российского производства NexTouch.

Как оказалось, еще десять лет назад эти ребята, создающие такие экраны, были всего лишь стартапом, а теперь — лидеры рынка. Один из сотрудников компании попросил президента снова оставить им автограф, ведь в 2013 году Путин нарисовал им кошку и, тем самым, проложил дорогу вперед.

Глава государства согласился и нарисовал за пару секунд человечка. Гости форума зааплодировали.

Конкурс лучших новых отечественных брендов проводится по поручению Путина. Его задача — поддержать новые российские бренды, которые могут способствовать «перезагрузке» экономической и социальной сферы страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин отметил вклад каждого гражданина в укрепление и развитие страны.

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