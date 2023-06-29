В Москве задержали россиянку по делу о шпионаже

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 65 0

ФСБ требует ее ареста.

В Москве задержали россиянку по делу о шпионаже

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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В Москве задержали гражданку России по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Тем временем ФСБ требует ее ареста со стороны Лефортовского суда столицы.

Заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф о секретности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Пензенской области был задержан за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ. По последним данным, мужчина за деньги собирал и передавал через Telegram всю полученную информацию о российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции для Службы безопасности Украины.

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