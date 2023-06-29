Как вырастут пенсии в ближайшие три года

С 2025 года индексация выплат для неработающих пенсионеров будет проводиться дважды в год.

Средний размер социальных пенсий россиян уже к 2026 году составит почти 15 тысяч рублей. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Социального фонда России.

Увеличение соцпенсии будет производиться ежегодно с 1 апреля. С учетом прогнозных темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

В 2024 году — на 4%;

В 2025 году — на 8%;

В 2026 году — на 8,4%.

Таким образом средний размер пособия в следующем году может составить 12 901 рубль. В 2025-м — 13 808 рублей, а в 2026 году — 14 955 рублей.

Кроме того, с 2025 года индексация выплат для неработающих пенсионеров будет проводиться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля. На нынешний момент страховые пенсии индексируются только с 1 января текущего года.

Ожидается, что размер индексации с января 2024 года может составить 5,3%, а с февраля в 2025–2026 годах на 4%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет в 2024 году 22 772 рубля, в 2025 году — 24 120 рублей, а в 2026 году — 25 690 рублей.

Замороженные пенсионные накопления можно будет переоформить в долгосрочные сбережения

Программа долгосрочных сбережений предусматривает:

Страхование вложений на сумму до 2,8 миллиона рублей;

Софинансирование от государства в накоплении до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет;

Возможность получить инвестиционный налоговый вычет в сумме до 52 тысяч рублей ежегодно;

Возможность передать накопленные средства по наследству;

Использовать накопления в особых жизненных ситуациях.

Помимо этого правительство РФ оставило за собой право продлить срок софинансирования. А у участника программы долгосрочных сбережений есть выбор — забрать всю сумму сразу или же получать ежемесячную выплату