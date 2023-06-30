Российская артиллерия уничтожила две боевые машины пехоты ВСУ

Военнослужащие группировки «Центр» заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и нанесли по ним артиллерийские удары, уничтожив две боевые машины пехоты (БМП). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Так, в районе Серебрянского лесничества и на Торском участке было обнаружено перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. Российские бойцы уничтожили две БМП и три пикапа, противник также понес значительные потери среди личного состава.

А на красно-лиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанес удар по месту сосредоточения живой силы и военной техники противника. Артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.

«Авиацией группировки войск нанесены удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — заключил Савчук.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе в Краматорске.