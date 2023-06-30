Член конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за отмену выборов в стране. В своем личном аккаунте в Twitter она также назвала украинскую армию нацисткой.

Такое заявление она сделала после встречи главы киевского режима с членами международной рабочей группы, в ходе которой обсуждались экологические последствия украинского конфликта.

«Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер (Зеленский. — Прим. ред.), который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями (конфликта. — Прим. ред.) из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию», — заявила политик.

Тейлор Грин уже неоднократно высказывалась по поводу ситуации на Украине. Конгрессвумен открыто выступает против поддержки Киева и ставит палки в колеса нынешнему президенту Америки Джо Байдену.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член конгресса США Грин потребовала проверить каждый доллар, выделенный Украине.