Конгрессвумен Грин потребовала проверить каждый доллар, выделенный Украине

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Члены Республиканской партии США внесли законопроект об аудите помощи для Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru

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Представительница Республиканской партии удивлена, что администрация Джо Байдена заинтересована в финансировании боевиков ВСУ, а не своих Вооруженных сил.

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, похоже, перешли от слов к делу. Они потребовали провести аудит средств, выделенных на поддержку Украины.

Другими словами — проверить, на что идут деньги, в каких объемах и насколько это целесообразно. Проект такого документа внесла на рассмотрение представитель республиканцев от штата Джорджия — Маджори Тейлор Грин.

Она резко высказалась о том, что в Конгресс в этот раз приехали украинские военнослужащие, ставшие инвалидами в ходе боевых действий.

Тейлор Грин расценила это как своего рода попытку Киева надавить на жалость конгрессменов, чтобы выкачать деньги из простых американцев.

«Больно видеть, как этих украинских солдат-инвалидов используют в качестве пешек здесь, в залах Конгресса, чтобы заставить Конгресс отдать Зеленскому отдать с трудом заработанные американцами налоговые деньги. Я призываю к проверке средств, поступающих на Украину», — заявила член Тейлор Грин.

Парламентарий отметила, что американские налогоплательщики заслуживают знать, почему администрация Байдена так заинтересована в финансировании армии Украины, а не собственной. В частности она призвала проверить, на что ушли средства выделенные Киеву с февраля по ноябрь 2022 года. При этом она подчеркнула, что необходимо учесть каждый доллар.

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