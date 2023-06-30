Больше чувств и кайфа: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 июля

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 3 по 9 июля.

Общий фон недели (карта Тройка мечей в прямом положении)

Честно говоря, это не самая приятная карта. Она говорит нам о том, что ближайшие семь дней мы будем много переживать и беспокоиться. Возможно, будут происходить какие-то внешние события, которые оставят сильный отпечаток на душе.

Есть большой риск попасть в сердечные терзания, поэтому планировать какие-то серьезные мероприятия не стоит, потому что из-за мелочей и неурядиц вы рискуете потерять то, что имеете. Постарайтесь максимально собраться и привести все мысли в порядок — помните о том, что все поправимо.

Здоровье (карта Мир в прямом положении)

В этой сфере все будет хорошо, если вы будете максимально заботиться о себе. Сейчас самое время поймать волну гармонии с природой — просто морально отдохнуть, слушать пение птиц, радоваться дарам окружающего мира, есть вкусную и полезную пищу, думать о себе. Постарайтесь ввести себя в максимально комфортную атмосферу, чтобы расслабиться психологически.

Финансы (карта Маг в прямом положении)

Все полностью в ваших руках! Только от вас зависит, как вы будете распоряжаться денежными средствами. Благоприятное время для заключения сделок, совершения крупных покупок, в том числе недвижимости и автомобилей.

Вы все можете! В финансовом плане эта карта означает некое «благословление» для того, чтобы принимать верные решения по поводу вложения денег.

Личная жизнь (карта Десятка кубков в прямом положении)

Позитивная карта для различных семейных радостей, выполнения бытовых дел вместе с партнером, провождения времени с близкими. Никаких серьезных решений принимать не придется, да и ссор семейных на этой неделе быть не должно. Отдохните со своими близкими людьми, вы это заслужили.

Совет на неделю (карта Туз кубков в прямом положении)

Нужно научиться искренней благодарности к миру, радоваться тому, что имеете, и, по возможности, испытывать больше счастья, чувств, кайфа для того, чтобы все было в порядке.

Вообще, все в жизни окажется неплохо, но, тем не менее, всю неделю будет «лить дождь» — постоянно будут случаться мелкие неприятности, которые могут ввести вас в уныние. Постарайтесь не обращать внимания на неурядицы, а просто будьте благодарны тому, что имеете.

Ранее 5-tv.ru опубликовал китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля.