«Это вообще мечта»: Авербух о желании подарить бессмертие Арзамасовой

Фигурист сделал трогательное заявление о своей супруге.

Хореограф Илья Авербух рассказал в эфире шоу STMEGI TV, что при возможности подарил бы жене Елизавете Арзамасовой таблетку бессмертия.

«Это вообще мечта, честно говоря. Если благородно, то отдал бы ее Лизе», — сказал фигурист.

Он хочет, чтобы супруга жила вечно, так как считает ее «ангельским человеком». Но и сам Авербух от бессмертия бы не отказался: по собственному признанию, такую мотивацию создает наличие маленького ребенка.

«У меня совсем маленький сын, ему 14 августа будет только два года», — отметил хореограф.

Актриса вышла замуж за спортсмена в декабре 2020 года. Осенью они впервые появились на телешоу в качестве пары, а в канун Нового года сыграли свадьбу.

Их знакомство произошло на проекте «Ледниковый период», а спустя годы дружба переросла в более сильное чувство. В 2021 году появился на свет их общий сын Лев. Авербух, к слову, не против стать многодетным отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Авербух и Арзамасова трогательно рассказали о знакомстве сына с их питомцами.