«Фантастика»: Авербух и Арзамасова трогательно рассказали о знакомстве сына с их питомцами

В доме звездной пары четыре собаки — и все они обожают двухлетнего Льва.

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух с нескрываемым удовольствием рассказали, как складываются отношения их двухлетнего сына Льва с домашними питомцами. В ГУМе состоялся традиционный День ГУМовского мороженого: звезды шоу-бизнеса, театра и кино стояли за прилавками, продавали сладости всем желающим и давали интервью журналистам.

Несмотря на нежелание обсуждать личную жизнь, пара с радостью поделилась новостями о сыне и хвостатых любимцах. В семье знаменитостей четыре собаки, самая старшая Маруся (12 лет) появилась у артистки еще во времена съемок в сериале «Папины дочки». Не раз эта маленькая собачка была участницей видео в соцсетях Арзамасовой, демонстрировала крутой нрав и поведение истинной хозяйки дома.

«На днях произошло знакомство Льва с собаками, но так как сейчас у него такая краткосрочная память… Он в три месяца познакомился с собаками, в год познакомился с собаками, теперь ему два, и он снова познакомился с теми же собаками. Надеюсь, эта встреча уже запомнится», — посмеялась Арзамасова.

Мальчик не испугался животных, проявил к ним интерес и быстро освоился в большой шерстяной компании. Несмотря на то, что собаки разных размеров, пород и характеров, все они единогласно повинуются крошечному человеку. Оказалось, что даже Маруся тает при виде Льва.

«Огромный Ришар и совсем маленькая Маруся — никто его не обижал. Наблюдать, как животные чувствуют, что перед ними ребенок, это абсолютно фантастическая история. Они прям затихают и ведут себя крайне деликатно. Как они это понимают! Меня это всегда восхищает», — сказал Авербух.

Актриса вышла замуж за фигуриста и хореографа в декабре 2020 года. Осенью они впервые появились на телешоу в качестве пары, а в канун Нового года сыграли свадьбу. Знакомство произошло на проекте «Ледниковый период», спустя годы дружба переросла в более сильное чувство. В 2021-м появился на свет их общий сын Лев, влюбленные живут в особняке на берегу Истринского водохранилища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычной семейной традиции Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.