Покраснение и ощущение тошноты: что делать, если кожа обгорела на солнце

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Аделина Ким
Аделина Ким 21 0

Терапевт Раменский: после обгорания на солнце следует нанести на кожу охлаждающий гель с алоэ

Покраснение и ощущение тошноты: что делать, если кожа обгорела на солнце

Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann / DanitaDelimont.c

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После длительного нахождения под солнечными лучами стоит принять охлаждающий душ и пить много воды.

Появление пузырьков на коже, сильная боль, отек, жжение и покраснение — это признаки обгорания. В интервью NEWS.ru терапевт Павел Раменский рассказал, что при появлении таких симптомов стоит нанести на пострадавшие участки охлаждающий гель или лосьон, которые содержат алоэ вера и пантенол.

«Обгорание обычно проявляется покраснением кожи, жжением, болезненностью и даже пузырьками. В случае солнечного ожога, кожа также может стать красной и болезненной, однако сопутствующие симптомы могут быть более серьезными, такими как сильная боль, отек и даже ощущение тошноты и головокружения», — заявил эксперт.

Врач также посоветовал после купания в море или на природных водоемах принять душ, увлажнить кожу и обеспечить обильное питье. Остерегайтесь также использования агрессивных средств для душа, лучше отдать предпочтение «мягким и нежным» препаратам для ухода за телом.

Если после купания в воды вы собираетесь остаться на пляже, то обязательно используйте солнцезащитный крем. Вода может усилить действие ультрафиолетового излучения, поэтому стоит себя обезопасить от ожогов.

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