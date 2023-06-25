Нельзя оставить без внимания: на что могут указывать пятна на коже после загара

Человек с разноцветным лишаем может не ощущать каких-либо симптомов. Проявления болезни видны лишь после загара. О чем еще следует знать?

У некоторых людей на загоревшей кофе могут появляться пигментные пятна или светлые участки. Это может сигнализировать о различных заболеваниях или генетической предрасположенности. В каких случаях стоит обратиться к врачу, сообщило агентство РИА Новости.

Солнечный свет необходим человеку. Однако в больших количествах он может оказать пагубное воздействие. Для защиты тело человека вырабатывает специальные клетки — меланоциты. Они вырабатывают меланин, который, вступая в реакцию с белком, дает коричневый оттенок коже.

Пигментация может зависеть и от применения некачественной косметики, а также солнечных ожогов. Кроме того, причина может крыться в генетике. Самый известный пример — веснушки.

Отмечается, что если в результате нахождения на солнце часть кожи темнеет, но на ней остаются пятна, значит у человека могут быть проблемы с выработкой меланина. Это, в свою очередь, свидетельствует о пониженном иммунитете или кожных заболеваниях.

«Человек с разноцветным лишаем, как правило, чувствует себя абсолютно здоровым, и вдруг после загара обнаруживает пятнистость — чаще с локализацией на спине и груди», — отметила дерматолог-косметолог Елена Васильева.

А если кожа наоборот покрывается только темными пятнами, то это значит, что в некоторых местах меланин вырабатывается в избытке. Иногда это связано с возрастом. У пожилых людей запускается процесс саморазрушения в клетках. Также такие участки на теле могут свидетельствовать о недостатке витаминов РР и С, гормональных сбоях и ряде других проблем. Для избежания «пятнистого» загара косметологи советуют правильно подбирать солнцезащитные средства и не допускать обгорания.

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