Принимайте витамины и пейте воду: как добиться идеального загара

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Аделина Ким
Аделина Ким 23 0

Эндокринолог Бинатова рассказала, какие витамины стоит принимать перед загаром на солнце

Принимайте витамины и пейте воду: как добиться идеального загара

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Перед длительным нахождением на солнце необходимо подготовить кожу к возможным пагубным воздействиям ультрафиолета.

Если во время отдыха на пляже под солнечными лучами не использовать специальные солнцезащитные крема, может появится высокий риск развития обезвоживания, ожогов и глазных заболеваний. Так как же получить красивый загар и при этом обезопасить себя от негативного влияния ультрафиолета? На этот вопрос в интервью изданию Газета.ру ответила эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова.

Эксперт отмечает, что существует два вида УФ-волн: мягкие и жесткие. Из-за них разрушается кожный коллаген, поэтому перед длительным пребыванием на солнце стоит подготовить свою кожу для того, чтобы избежать пагубного воздействия УФ-излучения на организм.

«Чтобы избежать гиперпигментации кожи, необходимо исключить дефицит фолата, В12, В3. При очень сухой коже необходимо принимать внутрь ПНЖК, витамин А, Е и цинк и достаточное количество воды в день. Но не стоит забывать, что избыток витамина, а также приводит к сухости кожи. Плохой тургор кожи говорит о дефиците воды и витамина В2», — отметила врач.

Эндокринолог советует употреблять необходимое организму количество белка в день, так как они выполняют транспортную функцию, а и насыщать организм витаминами и минералами на фоне дефицита белка просто бессмысленно.

А витамин А, например, участвует в процессах обновления репарации кожи и слизистых. Он позволяет предотвратить повреждение кожи под воздействием УФ-излучения, а также уменьшает количество бактерий. Кроме того, защищает от признаков фотостарения, стимулируя синтез и накопление коллагена.

«Витамин А необходимо использовать с витамином С, Е, селеном, который также является мощным антиоксидантом. Витамин Е в наибольших концентрациях находится в нижних слоях рогового слоя. Местное использование витамина Е увеличивает гидратацию рогового слоя кожи и защищает от УФ-индуцированного повреждения кожи. Витамин С является одним из главных антиоксидантов. Участвует на трех этапах синтеза коллагена», — поясняет Бинатова.

Не забывайте также использовать солнцезащитные крема, которые являются антиоксидантами и предотвращают фотостарение. В сочетании с витаминами Е и С, создается двойная фотозащита.

Не менее важно пить много воды, поскольку она позволяет создавать правильный баланс влаги кожи. Она содержится также во фруктах и овощах, поэтому летом рекомендуется не только много пить, но и есть полезные продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие средства помогут продлить загар.

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