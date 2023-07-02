Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля

Грядущие семь дней спокойными назвать сложно. Будьте начеку и готовьтесь к форс-мажорам.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Новую неделю сильно тихой не назовешь, покой нам только снится. И будет сниться всю оставшуюся часть этого года. Неделя же эта, помимо всяких запланированных столкновений, принесет нам смену месяца.

Земляная Коза взойдет на трон в пятницу, сменив там Земляную Лошадь. Вместе с новым месяцем в мир придет энергии усиленной Инь Земли. Энергии плодородия и домовитости с одной стороны, творчества и оригинальности — с другой. Земляная Змея — это месяц Земли сезона Лето, она метафорически обозначается землей пустыни. И главный вызов этого месяца в том, чтобы не упускать нить реальности, ибо заигравшись в креатив легко забрести в миражи пустыни.

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Понедельник, 3 июля. Ян Вода на Собаке

Фото: 5-tv.ru

Понедельник обещает быть не очень легким. Начало недели и так не сильно-то радостное, тем более летом. А для тех, кто не в отпуске — и подавно. Потому настраивайтесь на постепенное, неспешное разворачивание времени — не торопитесь.

Энергии дня могут тормозить начинания, запутывать ум, затруднять ясное восприятие происходящего. Спасаться от неувязок этого понедельника можно через рутину, повседневные, спокойные дела. Не торопитесь начинать с места в карьер. Не стоит планировать на этот понедельник свадьбы, путешествия, переезды, открытие бизнеса и выход на новую работу.

Если вы готовы совершить дорогостоящую покупку, то лучше займитесь поиском вариантов, саму сделку лучше перенести на воскресенье. Тем более, что месяц Земляной Козы будет очень благоприятен для коммерческих сделок.

Для людей с Драконом в карте день может показаться несколько более активным, чем остальные. Главное — контролировать свои эмоции и не сильно уставать.

Вторник, 4 июля. Инь Вода на Свинье

Фото: 5-tv.ru

Водный, прохладный по энергиям день посреди сезона Огня, этот вторник принесет некоторое облегчение тем, кто страдал от жарких энергий мая и июня. С другой стороны, это может привести к откровенному нежеланию что-то делать. Захочется лежать и наслаждаться бризом и покоем.

Не планируйте на вторник всякие важные дела, как-то: всякие начинания, сложные перемещения и тому подобное. Берегите нервы и кошельки. Не очень благоприятно начинать ремонты — можете потом долго топтаться на месте. Некоторые особо продвинутые китайские умники вообще говорят, что все действия в этот день будут просто потерей времени. Не дадим этому случиться — сами будем максимально бездельничать!

Единственное, что относительно благоприятно в этот вторник — это сфера построения отношений. Причем день хорош как для знакомств, так и для расставаний. Для людей со Змеей в карте вторник покажется слишком эмоциональным. Практикуйте успокоение ума и будет вам полегче.

Среда, 5 июля. Ян Дерево на Крысе

Фото: 5-tv.ru

В среду случится столкновение Крысы с Лошадью. Большого Огня с большой Водой и в результате может случиться неконтролируемый выпуск пара. То есть самых разнообразных эмоций — от истеричного смеха до агрессивной истерики. Пар только выглядит как облачко, сунь руку и мигом обожжешься.

Рекомендации на эту среду аналогичны советам на любой день столкновения. Не планируйте серьезного и важного. Перенесите посещения докторов, крупные покупки и важные встречи и свидания на другие даты.

Неблагоприятно заниматься экстремальными видами спорта и развлечений. Не стоит рисковать за рулем и перебегать дорогу на красный свет. Вероятны травмы и телесные повреждения. Лучшее времяпрепровождение в среду — тихая размеренная жизнь.

Людям с Лошадью и Крысой в карте может быть не очень уютно в этот день. Настройтесь, что от вас зависит только то, как реагировать на раздражители. Идти у нервов на поводу или переключаться в созерцание.

Четверг, 6 июля. Инь Дерево на Быке

Фото: 5-tv.ru

Четверг покажется чуть более стабильным. Хоть и будет стабильность эта мнимой. После нескольких дней раздрая и перед сменой энергий месяца всё будет пребывать в хаотичном состоянии. Мысли и настроение скачут, люди не очень в адеквате, хотя не признаются в этом. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это отпустить себя по воле волн, довериться ходу вещей.

Не стоит сильно много ждать от четверга. Не планируйте очень важные дела. Постепенно входите в ситуацию планирования серьезных начинаний. Можно заняться поисками удачных вариантов ценных покупок, полистать каталоги и сайты интернет-магазинов. Сам шопинг — и большой, и малый — лучше перенести на следующую неделю, когда энергии будут более благоприятны.

Как и в среду, в четверг неблагоприятно заниматься экстримом в любом виде, рисковать в делах и отношениях. Шаткая энергетическая конструкция этого дня может склонить весы удачи не в вашу пользу. Не стоит начинать срочный и ответственный проект — есть вариант, что все пойдет совсем не по плану.

Для людей с Козой в карте день может принести подвижки в решении сложных вопросов. Как бы вы ни боялись рисковать, все же воспользуйтесь шансом, в ближайший месяц вам он может и не представиться.

Пятница, 7 июля. Ян Огонь на Тигре

Фото: 5-tv.ru

Энергии пятницы будут вести себя как ветреная женщина. То покажет краешек потенциальной удачи, то накроет холодным покрывалом разочарования. Все объясняется просто — ближе к вечеру произойдет смена месяца, а значит и смена энергий. Такие дни, как правило, не выгладят стабильными — в мире царит хаос и неопределённость. Для тех, кто умеет ловить рыбу в мутной воде — прекрасная возможность. Для всех же остальных — трата нервов и несбывшиеся ожидания.

Не стоит в пятницу сильно настраиваться на успех. Планируйте в этот день обычные, не требующие экстремальных выплесков энергии дела. Рутина и отдых на природе — лучшие варианты. Можно сходить насладиться искусством. Или подарить наслаждение другим. Встреча с прекрасным — отличное времяпрепровождение для этой пятницы.

Благоприятны встречи с друзьями, вечеринки (не шумные), не очень большие тусовки. Не благоприятно рисковать, ходить по судам, подписывать важные контракты. Если задумаете играть свадьбу, будьте готовы к тому, что праздник может быть испорчен выяснением отношений.

Для людей с Обезьяной в карте день может оказаться слишком нервным и неопределенным. Поберегите свои нервы и нервную систему окружающих.

Суббота, 8 июля. Инь Огонь на Кролике

Фото: 5-tv.ru

В субботу произойдет выдох. Энергии, наконец, успокоятся и повернутся к нам своей позитивной стороной. День хорош для множества разнообразных дел, включая самые сложные и запутанные. Ловите шанс и наверстывайте возможности, упущенные в предыдущие дни.

Панируйте на субботу важные встречи, свидания и походы по докторам. Хорошо пойдет все, что связано с реализацией новых проектов.

Благоприятно в субботу праздновать свадьбы и помолвки. Энергии будут благосклонны к новой семье и принесут достаток и взаимопонимание. Суббота усилит ораторские способности и харизму. Хорошо в этот день выступать на публике и проводить защиты своих проектов. Начинать новый курс обучения тоже будет хорошей идеей для этой субботы.

Неблагоприятно в этот день заниматься судебными тяжбами и разбираться в межличностных конфликтах. Для людей с Петухом в карте двойной Кролик принесет повышенную предрасположенность к травмам.

Воскресенье, 9 июля. Ян Земля на Драконе

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье будет тотально Земляным днем. Появится ощущение, что время замедлилось, даже остановилось. Твердость, стабильность, неторопливость и опора на реальность — такими будут энергии этого дня. И конечно же, все венчает энергия плодородия.

Воскресенье — отличный день для того, чтобы совершать крупные и мелкие покупки. Планируйте на этот день поход по магазинам и заключение коммерческих сделок. Энергии воскресенье помогут получить хорошую выгоду и остановиться на наилучшем для вас варианте.

Самыми удачливыми в этот день будут люди Дерева и люди Огня и Воды, имеющие в своих картах «Бацзы» Дракона и Быка. Но и остальным от щедрот Земли тоже перепадет, так что можете смело устраивать в воскресенье траты денег по назначению.

Благоприятно в воскресенье также начинать важные процессы — обучение, организацию нового бизнеса, знакомство с перспективными людьми. Не стоит в воскресенье начинать курс лечения, не надо брать кредиты и давать в долг самим. Люди с Собакой в карте могут чуть больше чем обычно нервничать. Это быстро пройдет.

Удачной нам всем недели!