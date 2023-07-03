Остались только скелеты: страшное ДТП произошло под Екатеринбургом

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Пять человек сгорели в результате ДТП под Екатеринбургом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тушить машины, судя по всему, пытались и очевидцы.

Пять человек погибли в результате страшной аварии под Екатеринбургом, где столкнулись и загорелись две иномарки. Люди не смогли выбраться из автомобилей самостоятельно.

Тушить машины пытались очевидцы — об этом свидетельствует большое количество огнетушителей на обочине. Но у них этого не получилось, а когда на место прибыли пожарные, было уже поздно.

Столкновение произошло между автомобилями Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, передает издание E1.ru. Выяснилось, что внедорожник двигался по односторонней дороге во встречном направлении.

Одним из факторов, приведших к инциденту, стало занижение обочины. По факту ДТП прокуратурой была инициирована проверка.

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