Очередное обострение между Израилем и Палестиной. Главное

Тель-Авив проводит масштабную контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан.

Израиль проводит масштабную контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан. По разным данным, палестинский город Дженин окружили более 200 военных машин, работают бронетранспортеры и танки.

В регионе не утихает стрельба. Ранее армия обороны Израиля нанесла по Дженину до десяти ракетных ударов.

В военном ведомстве Тель-Авива заявили, что в результате были уничтожены базы боевиков, готовивших террористические атаки на территории Израиля. Палестинская сторона в свою очередь подтвердила гибель как минимум четырех человек, и назвала действия Израиля в Дженине преступлением против мирного населения.