Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в Парке Горького

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Многотысячный хор молодых голосов взорвал ночное небо над столицей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva; 5-tv.ru

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Московские выпускники исполнили гимн России на общегородском празднике в Парке Горького. Видео с мероприятия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах хор юношей и девушек в праздничных нарядах поет с сияющей цветами российского триколора сцены гимн страны, а тысячи сверстников подпевают им с площади перед сценой.

Общегородской выпускной прошел в столице в ночь на 2 июля. Праздник собрал рекордное количество гостей — почти 40 тысяч человек. Поздравить выпускников со сцены в Парке Горького приехали более 60 артистов. Для самих виновников торжества расстелили до места проведения мероприятия красную ковровую дорожку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму прошел фестиваль патриотической поэзии, приуроченный ко Дню молодежи.

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