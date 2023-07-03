Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в Парке Горького

Московские выпускники исполнили гимн России на общегородском празднике в Парке Горького. Видео с мероприятия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах хор юношей и девушек в праздничных нарядах поет с сияющей цветами российского триколора сцены гимн страны, а тысячи сверстников подпевают им с площади перед сценой.

Общегородской выпускной прошел в столице в ночь на 2 июля. Праздник собрал рекордное количество гостей — почти 40 тысяч человек. Поздравить выпускников со сцены в Парке Горького приехали более 60 артистов. Для самих виновников торжества расстелили до места проведения мероприятия красную ковровую дорожку.

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