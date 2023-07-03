Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до тысячи квадратных метров
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Известно, что внутри здания хранятся лакокрасочные материалы.
Срочная новость
Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru
Площадь пожара на мебельной фабрике в подмосковных Химках выросла до одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В здании фабрики хранятся лакокрасочные материалы. Также известно, что есть угроза распространения огня на 1,5 тысячи квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел в цеху мебельного комбината «Сходня» в подмосковных Химках. Густой черный дым было видно из разных районов города.
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