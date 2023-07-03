Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до тысячи квадратных метров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 15 0

Известно, что внутри здания хранятся лакокрасочные материалы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

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Площадь пожара на мебельной фабрике в подмосковных Химках выросла до одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В здании фабрики хранятся лакокрасочные материалы. Также известно, что есть угроза распространения огня на 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел в цеху мебельного комбината «Сходня» в подмосковных Химках. Густой черный дым было видно из разных районов города.

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